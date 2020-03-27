Президент Зорі мав фінансові претензії до Рафаїлова

Журналіст розкрив причини відходу з Зорі генерального директора клубу

Сергій Рафаїлов 26 березня покинув посаду генерального директора луганської Зорі через непорозуміння з президентом клубу Євгеном Геллером.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зокрема, у власника клубу були до гендиректора претензії фінансового характеру. Більше того, Геллер і Рафаїлов не спілкувалися нормально протягом останніх трьох місяців. Ще одним моментом, який призвів до відходу генерального директора, вважають його конфліктність, яка шкодила Зорі. Через це клуб не міг нормально комунікувати з керівництвом Прем'єр-ліги, Шахтарем і Динамо.

Сам Рафаїлов відмовився називати причини свого звільнення, але повідомив, що відправив заяву про свою відставку Геллеру ще 12 березня і це питання вони не обговорювали.

Раніше, Смалійчук може замінити Рафаїлова на посаді гендиректора Зорі.