Тренер Вітебська: Хачеріді порушив правила

Джерело - sport.ua.
Вітебськ заслужено переміг Динамо Брест у 5 турі чемпіонату Білорусі.
Про це розповів головний тренер клубу Сергій Ясинський.
"Перш за все хотів би сказати: вважаю, ми перемогли заслужено. Єдине, що хотілося б не такий незвичайний гол забити, а хотілося б забити один з тих моментів, який ми створили, а ми дійсно їх багато створили. І вони були досить гарними.
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Гол? Він такий, трошки незвичайний. Але, мені здається, якщо дотримуватися букви правил, то там дійсно було порушення, був удар. Напевно, це все правильно", - сказав Ясинський.
Нагадаємо, витівка Хачеріді принесла Вітебську перемогу у 5 турі чемпіонату Білорусі.