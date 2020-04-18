Тренер Вітебська: Хачеріді порушив правила

Вітебськ заслужено переміг Динамо Брест у 5 турі чемпіонату Білорусі.

Про це розповів головний тренер клубу Сергій Ясинський.

"Перш за все хотів би сказати: вважаю, ми перемогли заслужено. Єдине, що хотілося б не такий незвичайний гол забити, а хотілося б забити один з тих моментів, який ми створили, а ми дійсно їх багато створили. І вони були досить гарними.