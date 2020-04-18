Джерело - football.ua.
Тренер Реала Зінедін Зідан не особливо зацікавлений в поверненні в команду захисника Ашрафа Хакімі, тому Боруссія Д зможе викупити контракт марокканця.
Про це повідомляє Bild.
Боруссія Д орендувала 21-річного гравця національної збірної Марокко (28 матчів, 2 голи) у Реала в 2018 році. Термін орендної угоди закінчується 1 липня 2020 го.
Наразі Реал не поспішає з продовженням контракту, а Зідан не вважає Хакімі альтернативою Дані Карвахалю, тому бажання Боруссії Д викупити Ашрафа є цілком здійсненним.
Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.
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