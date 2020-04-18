Ашраф Хакімі може залишитися у Боруссії

Тренер Реала Зінедін Зідан не особливо зацікавлений в поверненні в команду захисника Ашрафа Хакімі, тому Боруссія Д зможе викупити контракт марокканця.

Про це повідомляє Bild.

Боруссія Д орендувала 21-річного гравця національної збірної Марокко (28 матчів, 2 голи) у Реала в 2018 році. Термін орендної угоди закінчується 1 липня 2020 го.

Наразі Реал не поспішає з продовженням контракту, а Зідан не вважає Хакімі альтернативою Дані Карвахалю, тому бажання Боруссії Д викупити Ашрафа є цілком здійсненним.

Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.

Також, Хамес готовий піти з Реала.