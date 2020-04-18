Шахтарю не потрібна українська Прем'єр-ліга.

Про це розповів колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Дванадцять років тому ініціатором створення Прем'єр-ліги був донецький Шахтар. Вони всіляко підтримували цю ідею на противагу Федерації футболу України, якою тоді керував Григорій Суркіс.

Коли Суркіс перестав керувати ФФУ, у Шахтаря пропав інтерес до Прем'єр-ліги. Пізніше Шахтар своєю участю чи "неучастю" робив все, щоб цю Прем'єр-лігу розвалити. Зараз Шахтарю ця ліга не потрібна.

За ці 12 років УПЛ своє завдання виконувала нормально. На мій погляд, потрібно зробити так, щоб клуби були повноправними керуючими в українському футболі. А за цей час такого зроблено не було.

Жоден клуб не був членом в Українській асоціації футболу, виключно тільки Прем'єр-ліга була її колективним учасником", - розповів Рафаїлов.