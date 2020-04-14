Лунін може перебратися до Шальке

Український воротар Андрій Лунін під час найближчого трансферного вікна може стати гравцем Шальке.

Про це Sportanalytic.com.

Мова йде про оренду гравця на сезон без обов'язкового надавання ігрового часу. Річ у тому, що чинний основний голкіпер Шальке Александер Нюбель влітку йде у Баварію.

Йому на заміну є лише 21-річний Маркус Шуберт та 35-річний Міхаель Лангер. Шальке бачить у Луніні як мінімум другого воротаря з можливістю поборотися з Шубертом за місце в основі.

Кобальтові мають добре налагоджену співпрацю з Реалом, тож переговори про оренду справді можуть стати успішними. Шальке хотів би включити в угоду право викупу Луніна за 10 мільйонів євро, але вершкові поки на це не погоджуються.

Нагадаємо, Лунін долучився до челенджу Роналду.