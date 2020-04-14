Джерело - Sportanalytic.com.
Український воротар Андрій Лунін під час найближчого трансферного вікна може стати гравцем Шальке.
Про це Sportanalytic.com.
Мова йде про оренду гравця на сезон без обов'язкового надавання ігрового часу. Річ у тому, що чинний основний голкіпер Шальке Александер Нюбель влітку йде у Баварію.
Йому на заміну є лише 21-річний Маркус Шуберт та 35-річний Міхаель Лангер. Шальке бачить у Луніні як мінімум другого воротаря з можливістю поборотися з Шубертом за місце в основі.
Кобальтові мають добре налагоджену співпрацю з Реалом, тож переговори про оренду справді можуть стати успішними. Шальке хотів би включити в угоду право викупу Луніна за 10 мільйонів євро, але вершкові поки на це не погоджуються.
Нагадаємо, Лунін долучився до челенджу Роналду.