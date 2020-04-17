Реал отримає пріоритет на трансфер Голанда

Ерлінг Холанд влітку може змінити клуб

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд став ближчим до переходу в мадридський Реал.

Про це повідомляє AS.

Боруссія вважає за краще продати гравця мадридському Реалу, оскільки генеральний директор німецького клубу Ганс-Йоахім Ватцке перебуває в хороших відносинах з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом.

Окрім того, в угоду може бути включений захисник Ашраф Хакімі, який наразі виступає за Боруссію на правах оренди.

Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.

Також, Хамес готовий піти з Реала.