Реал отримає пріоритет на трансфер Голанда

Джерело - football24.ua.
Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд став ближчим до переходу в мадридський Реал.
Про це повідомляє AS.
Боруссія вважає за краще продати гравця мадридському Реалу, оскільки генеральний директор німецького клубу Ганс-Йоахім Ватцке перебуває в хороших відносинах з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом.
Окрім того, в угоду може бути включений захисник Ашраф Хакімі, який наразі виступає за Боруссію на правах оренди.
Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.
Також, Хамес готовий піти з Реала.