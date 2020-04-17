Миколенко: Навіть не розглядаю варіант переходу у Шахтар

Захисник Віталій Миколенко бачить своє майбутнє тільки у Динамо.

Про це розповів сам гравець в Іnstagram.

"У мене контракт з Динамо якраз закінчується через 5 років. Поки бачу себе в цьому клубі. Інше і обговорювати не хочу.

Чи міг перейти у Шахтар? У Шахтар, думаю, ні. Навіть в голові такий варіант не розглядав. Київський клуб узяв мене в 11 років і виховав, - сказав Миколенко.