Клуб АПЛ бажає підписати захисника Динамо

Вест Гем зацікавився Миколенком

Захисник Динамо Віталій Миколенко має шанс перебратися в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє Area Napoli.

Підписати 20-річного оборонця збірної України серйозно налаштований лондонський Вест Гем.

Наставник молотів Девід Моєс незадоволений виступами Аарона Крессвелла та Артура Масуаку на позиції лівого захисника, тому клуб влітку спробує підписати нового виконавця. В Лондоні високо оцінюють потенціал Миколенка і готові запропонувати Динамо близько 15 млн фунтів. Зазначимо, що за Вест Гем уже виступає один українець - Андрій Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що Наполі слідкує за двома гравцями Динамо.

Нагадаємо, Вербич назвав ціль Динамо.