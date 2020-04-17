Барселона не купить Неймара цього літа

Трансфер бразильця до каталонського клубу відкладається

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар не повернеться у Барселону у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

Каталонський клуб виключив можливість трансферу бразильського форварда в літнє трансферне вікно через фінансову кризу, яка виникла через пандемію коронавірусу.

Головною трансферною метою Барселони є форвард Інтера Лаутаро Мартінес.

Неймар перейшов в ПСЖ влітку 2017 року з Барселони за € 222 млн. Минулого літа бразилець робив спроби повернутися до синьо-гранатовим, проте клуби не змогли домовитися про фінансові умови угоди.

Контракт Неймара з діючими чемпіонами французької Ліги 1 розрахований до 30 червня 2022 року. У нинішній кампанії бразилець допоміг ПСЖ в 22 матчах у всіх турнірах. У його активі 18 голів і 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що зарплату Неймара можуть урізати вдвічі.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.