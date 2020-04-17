Богдана Михайліченко може перебратися у чемпіонат Хорватії

Динамо Загреб розглядає можливість трансферу лівого захисника Зорі Богдана Михайліченка.

Про це повідомляє Футбол 24.

Лівий фланг захисту хорватського клубу потребує посилення. Зараз там виступають Леовац (31 рік) і Мубандже (30 виповниться влітку). В обох спільний мінус – вік і швидкість.

У поточному сезоні 23-річний Михайліченко зіграв 27 поєдинків у складі Зорі, забивши 2 голи та 4 асисти.

Нагадаємо, Михайліченко став найкращим гравцем української Прем'єр-ліги в березні.