 Михайліченко може перейти у Динамо Загреб | Футбол | Champion.com.ua
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Михайліченко може перейти у Динамо Загреб

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Михайліченко може перейти у Динамо Загреб
#Михайліченко, #Зоря, #Динамо Загреб

Джерело - football24.ua.

Динамо Загреб розглядає можливість трансферу лівого захисника Зорі Богдана Михайліченка.

Про це повідомляє Футбол 24.

Лівий фланг захисту хорватського клубу потребує посилення. Зараз там виступають Леовац (31 рік) і Мубандже (30 виповниться влітку). В обох спільний мінус – вік і швидкість.

У поточному сезоні 23-річний Михайліченко зіграв 27 поєдинків у складі Зорі, забивши 2 голи та 4 асисти.

Нагадаємо, Михайліченко став найкращим гравцем української Прем'єр-ліги в березні.

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