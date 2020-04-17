Джерело - football.ua.
Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер привернув до себе увагу Челсі.
Про це повідомляє Kicker.
Керівництво лондонського клубу вже почало контактувати з представниками футболіста і мають намір скласти конкуренцію іншим клубам, які претендують на Вернера.
Одним з головних кандидатів на покупку футболіста є Ліверпуль. Зокерма Юрген Клопп має намір особисто провести бесіду з гравцем і переконати його перебратися на Енфілд. Однак економічна криза може змусити босів Ліверпуля відмовитися від варіанту з Вернером, за якого потрібно буде заплатити не менше 60 млн євро.
Нагадаємо, Баварія може підписати Вернера замість Сане.