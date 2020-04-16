В УЄФА працюють над відновленням єврокубків

Фінал Ліги чемпіонів може відбутися в кінці серпня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Telegraph,

УЄФА пропонує зіграти матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 28 і 29 липня, а решту турніру - в серпні. При цьому фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 серпня, а Ліги Європи 26 серпня.

В УЄФА не заперечують проти того, щоб зіграти матчі єврокубків одночасно з іграми в чемпіонатах, але багато клубів наполягають на тому, щоб дограти чемпіонати, а потім перемкнутися на єврокубки.

Завершення єврокубків в кінці серпня дозволить дограти національні першості, а також дає певну гарантію того, що до цього моменту європейські країни скасують обмеження, і команди зможуть безперешкодно переміщуватися по Європі.

Нагадаємо, Євро-2020 може відбутися без уболівальників.