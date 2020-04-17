Мораес вказав на важливість карантину

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес під час карантину насолоджується часом зі своєю сім'єю.

Про це розповів сам гравець.

"Прокидаюся рано, о 7:30, аби підтримувати режим дітей. Ми всією родиною п’ємо каву і трохи граємо. Далі – навчання й тренування. По обіді – вільний час, щоб відповісти на електронну пошту, повідомлення та переглянути інтернет. Граю з дітьми, потім – відеокомунікація, тренування, вечеря й відпочинок.

Усе в житті має позитивний бік. Не люблю постійно перебувати на карантині, проте знаю, що це важливо. Я насолоджуюсь моментом зі своєю сім’єю, займаюся тим, на що бракує часу в змагальний період, і багато чого навчаюсь", - розповів Мораес.