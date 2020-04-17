Лідер Шахтаря вказав дату свого повернення до бразильського клубу

На цей раз вінгер гірників, схоже, налаштований досить рішуче

32-річний бразильський легіонер Шахтаря Тайсон бажає у 2021 році повернутися до бразильського клубу Інтернасьонал.

Про це заявив сам півзахисник гірників.

"Дасть Бог, я буду в Інтері у 2021 році", - сказав Тайсон.

Контракт Тайсона з Шахтарем розрахований до 30 червня 2021 року, однак у клубу є опція на однорічне його продовження.

У поточному сезоні на рахунку Тайсона 27 матчів за Шахтар, 9 голів і 8 результативних передач.

Раніше, Інтернасьйонал взимку хотів переманити Тайсона.