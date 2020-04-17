Джерело - Чемпіон.
Легендарний захисник Лідса Норман Хантер помер через тиждень лікування від коронавірусу у лікарні.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Leeds United are devastated to learn of the passing of club legend Norman Hunter at the age of 76— Leeds United (@LUFC) April 17, 2020
Хантер був гравцем Лідс з 1962 по 1976 рік, відігравши за команду 540 матчів, двічі виграв чемпіона Англії і по разу Кубок Англії і Кубок ліги. Футболіст також став чемпіоном світу в складі збірної Англії в 1966 році.
Раніше, Манчестер Сіті знайшов сенсаційне підсилення оборони у Франції.
Нагадаємо, Барселона зацікавлена у трансфері захисника Манчестер Сіті.