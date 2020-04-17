Хантер пішов з життя у віці 76 років

Джерело - Чемпіон.

Легендарний захисник Лідса Норман Хантер помер через тиждень лікування від коронавірусу у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Leeds United are devastated to learn of the passing of club legend Norman Hunter at the age of 76 — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

Хантер був гравцем Лідс з 1962 по 1976 рік, відігравши за команду 540 матчів, двічі виграв чемпіона Англії і по разу Кубок Англії і Кубок ліги. Футболіст також став чемпіоном світу в складі збірної Англії в 1966 році.

Раніше, Манчестер Сіті знайшов сенсаційне підсилення оборони у Франції.

Нагадаємо, Барселона зацікавлена ​​у трансфері захисника Манчестер Сіті.