 Манчестер Сіті знайшов сенсаційне підсилення оборони у Франції | Футбол | Champion.com.ua
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#Камара, #Ман Сіті

Джерело - football24.ua.

Центрбек Марселя Бубакар Камара потрапив на радари чинних чемпіонів Англії Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Express.

Француз у свої 20 років демонструє дуже зрілу і стабільну гру упродовж трьох сезонів. Марсель готовий відпустити молоду зірку за 28 млн фунтів, які не стануть проблемою для Манчестер Сіті. Містяни раніше платили ледь не вдвічі більше за Джона Стоунза, однак англієць не виправдав сподівань. Скаути клубу давно стежать за Камара, і він зміг вразити їх своїми виступами у Франції.

Додамо, що перспективний центрбек провів за Марсель 28 матчів у поточному сезоні, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

Раніше, Барселона зацікавлена ​​у трансфері захисника Манчестер Сіті.

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