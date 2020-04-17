 Динамо переглядало шведського півзахисника | Футбол | Champion.com.ua
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Свенссон був на перегляді у Динамо

Сьогодні 13:16 412 0
Шведський півзахисник згадав про перегляд в українських клубах
Свенссон був на перегляді у Динамо
#Свенссон, #Динамо, #Дніпро

Джерело - sport.ua.

У 2012 році шведський півзахисник Густав Свенссон перед переходом до Таврії, за яку виступав до анексії Криму, побував на перегляді відразу у декількох українських клубах.

Про це заявив сам футболіст.

"Мій агент Карл Фагер почав співпрацювати з іншим агентом, який мав хороші контакти в Росії і Україні, тому ми вели переговори з декількома клубами. Ми вирушили в таке собі турне по країні, щоб подивитися клуби та їх інфраструктуру. В першу чергу це був Дніпро, з яким у мого агента були хороші контакти. Але потім ми з'їздили і в Київ, де я був на перегляді в двох клубах. Спочатку мене подивилися в Арсеналі, а потім і у Динамо.

Тільки після цього ми вилетіли в Крим. Аеропорт виявився дуже старим і зношеним, а по дорозі в місто я побачив багато проявів бідності за вікном. Але як тільки ми дісталися до місця призначення, я зрозумів, що Сімферополь дійсно непоганий. Ми з Карлом провели один день, а потім поїхали подивитися на курорти Чорного моря. Це було фантастично. Особливо мені сподобалася Ялта. Довгі пляжі, хороші готелі, ресторани. Я просто подумав: Мені добре тут, я зможу насолоджуватися навколишнім світом. Я буквально застряг в цьому місці, де була суміш сучасності та старої історії" - зазначив Свенссон.

Після Таврії Густав Свенссон, на рахунку якого 27 матчів за збірну Швеції, повернувся на батьківщину в ряди Гетеборга. У 2016 році він переїхав до Китаю, де провів 28 матчів за Гуанчжоу Фулі, а з 2017-го виступає в США за Сіетл Саундерс.

Раніше, Алієв висловив свою думку щодо анексії Криму з боку Росії.

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