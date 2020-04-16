Батько Неймара: Син щасливий у ПСЖ

Неймар не планує влітку покидати ПСЖ.

Про це розповів Неймар да Сілва, батько форварда ПСЖ і збірної Бразилії Неймара.

"Неймар сам відповідає за свої рішення з приводу подальшої кар'єри. Ми ж відповідаємо тільки за адміністративні питання з приводу контракту чи його побутових умов.

Неймар щасливий в ПСЖ, він радий, що команда вийшла в чвертьфінал Ліги чемпіонів. Він не думає про відхід з клубу", – наголосив Неймар да Сілва.