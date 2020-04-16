Батько Неймара: Син щасливий у ПСЖ

Джерело - xsport.ua.
Неймар не планує влітку покидати ПСЖ.
Про це розповів Неймар да Сілва, батько форварда ПСЖ і збірної Бразилії Неймара.
"Неймар сам відповідає за свої рішення з приводу подальшої кар'єри. Ми ж відповідаємо тільки за адміністративні питання з приводу контракту чи його побутових умов.
Неймар щасливий в ПСЖ, він радий, що команда вийшла в чвертьфінал Ліги чемпіонів. Він не думає про відхід з клубу", – наголосив Неймар да Сілва.
Раніше повідомлялося, що зарплату Неймара можуть урізати вдвічі.
Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.