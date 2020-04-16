Григорій Суркіс зміг перетворити Федерацію футболу України у серйозну європейську силу.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

"Суркіс хороший іншим. Це, безумовно, Євро-2012, це номер один. Це, перефразовуючи знаменитий вислів Гліба Жеглова у фільмі Місце зустрічі змінити не можна, той доказ, який переважить тисячу інших доказів! Розповідайте мені, що завгодно, я скажу тільки - Євро-2012, і вже заради цього він міг народитися і не зробити більше нічого ... Дуже мало людей може похвалитися чимось подібним. А, якщо говорити чесно, то навряд чи хтось ще.

Більш того, при ньому були такі успіхи, як вихід збірної до чвертьфіналу ЧС-2006. І ось він тоді зробив ставку на Олега Блохіна, всупереч усьому, всупереч нещадній, нищівній критиці. Причому, при владі були інші політичні сили тоді, які були далеко не розташовані до керівництва Федерації футболу, персонально Суркісу і персонально Блохіну. Але, тим не менш, збірна забралася тоді на той рівень, який повторити поки не вдається. Більш того, була перемога юнаків на ЧЄ-2009.

Ну а те, що при Григорія Суркіса ФФУ перетворилася в серйозну європейську силу і обзавелася авторитетом, це - чиста правда", - відзначив Франков.