Суркіси виграли апеляцію на 7 млрд гривень у справі ПриватБанку

Джерело - nv.ua.
Апеляційний суд підтримав стягнення 7 млрд грн з ПриватБанку на користь офшорних компаній Григорія та Ігоря Суркісів.
Про це повідомляє nv.ua.
Сьогодні, 15 квітня Київський апеляційний суд залишив в силі постанову Печерського районного суду по фактичному стягненню з державного ПриватБанку 259 млн доларів на користь офшорних компаній, пов’язаних з сім'єю Суркісів.
Апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також ПриватБанком.
Відзначимо, що Нацбанк у 2016 році заблокував рахунки ТОВ ФК Динамо Київ у ПриватБанку.