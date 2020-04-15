Суркіси виграли апеляцію на 7 млрд гривень у справі ПриватБанку

Брати Суркіси виграли спір з ПриватБанком

Апеляційний суд підтримав стягнення 7 млрд грн з ПриватБанку на користь офшорних компаній Григорія та Ігоря Суркісів.

Про це повідомляє nv.ua.

Сьогодні, 15 квітня Київський апеляційний суд залишив в силі постанову Печерського районного суду по фактичному стягненню з державного ПриватБанку 259 млн доларів на користь офшорних компаній, пов’язаних з сім'єю Суркісів.

Апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також ПриватБанком.

Відзначимо, що Нацбанк у 2016 році заблокував рахунки ТОВ ФК Динамо Київ у ПриватБанку.

Раніше, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.