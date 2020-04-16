Джерело - sport.ua.
Півзахисника Барселони Філіпе Коутінью може залишитися у клубі на наступний сезон.
Про це розповів головний тренер іспанського клубу Кікі Сетьєн.
"Коутіньо - гравець, який мені дуже подобається, і зараз він належить Барселоні. Щоб він пішов клуб повинен отримати прописані в його контракті відступні або хтось повинен запропонувати суму, яка влаштує Барселону. Я розраховую на нього на початку наступного сезону. Ми поговоримо з ним, щоб дізнатися, які його цілі", - сказав Сетьєн.
У поточному сезоні бразилець виступає на правах оренди у Баварії. Він взяв участь у 22 матчах Бундесліги, забивши 8 голів і відзначившись 6 гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем націлений підписати Коутінью.
Нагадаємо, Барселона планує продати 9 футболістів.