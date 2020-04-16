Півзахисника Барселони Філіпе Коутінью може залишитися у клубі на наступний сезон.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Кікі Сетьєн.

"Коутіньо - гравець, який мені дуже подобається, і зараз він належить Барселоні. Щоб він пішов клуб повинен отримати прописані в його контракті відступні або хтось повинен запропонувати суму, яка влаштує Барселону. Я розраховую на нього на початку наступного сезону. Ми поговоримо з ним, щоб дізнатися, які його цілі", - сказав Сетьєн.