 Барселона планує продати 9 футболістів | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона планує продати 9 футболістів

Сьогодні 14:09 988 0
Каталонці планують виручити орієнтовно 250 млн євро
Барселона планує продати 9 футболістів
#Барселона

Джерело - football24.ua.

Каталонський клуб Барселона змушений продавати гравців, щоб знайти кошти на підписання Неймара та Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє AS.

Синьо-гранатові планують виручити орієнтовно 250 млн євро з продажу футболістів у літнє трансферне вікно. Каталонці готові попрощатися одразу з 9-ма виконавцями, серед яких опинилися Філіппе Коутінью, Усман Дембеле, Хуніор Фірпо, Жан-Клер Тодібо, Самюель Умтіті, Іван Ракитич, Мартін Брейтвейт, Артуро Відаль та Нелсон Семеду.

Через коронавірусну кризу клуб не матиме великого бюджету на трансфери, тому саме продажі можуть стати основою наповнення скарбнички. Усіх вказаних гравців Барселона хоче або продати, або включити їх в угоди щодо Неймара та Лаутаро Мартінеса, які вважаються пріоритетними кандидатами для блаугранас.

Раніше, Барселона готує позов до колишнього віцепрезидента, який звинуватив клуб у корупції.

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