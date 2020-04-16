 Мессі завершить кар'єру на Камп Ноу - Сетьєн | Футбол | Champion.com.ua
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Кіке Сетьєн прокоментував майбутнє Ліонеля Мессі
Мессі завершить кар'єру на Камп Ноу - Сетьєн
#Мессі, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі завершить кар’єру у Барселоні.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Кіке Сетьєн.

"Криза в керівництві клубу? Такі речі у великих клубах - це нормально. Шкода тільки, що про ці суперечках пишуть в ЗМІ. Обстановка розжарюється, а це заважає спокійно працювати.

Майбутнє Мессі? Упевнений, все це не вплине на Лео. Навряд чи він буде думати про те, щоб покинути команду. Знаю, що Лео нікуди не піде і завершить кар'єру на Камп Ноу", - розповів Сетьєн.

Нагадаємо, Рівалдо оцінив трансфер Мессі в Інтер.

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