Євро-2020 влітку 2021 року може відбутися без вболівальників

Чемпіонат Європи з футболу влітку 2021 року може відбутися без вболівальників.

Про це заявив радник ВООЗ Зеке Емануель.

"Не розумію, чому дехто вважає, що масові зібрання можна буде проводити вже цієї осені. Спорт буде останнім, де з’являться глядачі на стадіонах. Реально ми говоримо про осінь 2021 року", - зазначив Емануель.