 Євро-2020 влітку 2021 року може відбутися без вболівальників | Євро-2020 | Champion.com.ua
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ВООЗ дає фатальні прогнози
Євро-2020 влітку 2021 року може відбутися без вболівальників
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи з футболу влітку 2021 року може відбутися без вболівальників.

Про це заявив радник ВООЗ Зеке Емануель.

"Не розумію, чому дехто вважає, що масові зібрання можна буде проводити вже цієї осені. Спорт буде останнім, де з’являться глядачі на стадіонах. Реально ми говоримо про осінь 2021 року", - зазначив Емануель.

Раніше, УЄФА підготував несподіваний варіант догравання єврокубків.

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