Цітаішвілі: В Динамо мене називали хачем

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі отримав цікаве прізвище від своїх партнерів по команді.

Про це розповів сам гравець.

"Ні, ніколи. Я нормально ставлюся до подібних жартів. Мене називали хачем, але це нормально, це жарти.

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Алієв говорив, що в Динамо тягали банани комусь. Якщо людина розуміє, ти бачиш, що йому нормально і комфортно з тобою спілкуватися, то чому ні. Можна жартувати. Зараз жартують так, що може здатися, що це расизм, але це жарт просто", - сказав Цітаішвілі.