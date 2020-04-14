Цітаішвілі: Ніколи не зможу перейти в Шахтар

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі через повагу до президента клубу Ігоря Суркіса не зможе перейти до донецького Шахтаря.

Про це заявив сам футболіст.

"Чому вибрав Динамо, а не Шахтар? Тому що я хотів фізично набрати. До того ж Динамо вважалося і завжди вважається одним з топових клубів. Історію київського клубу можна порівняти з історією будь-якого клубу Європи.

Чи міг би колись перейти в Шахтар? Через 10 років? Ні, ніколи не зможу. Як мінімум через те, що поважаю людей, які мене направляли і виховували в Динамо. Я сильно поважаю Ігоря Суркіса, як мінімум через повагу до нього я не зможу цього зробити. Тим більше є ще вболівальники і багато іншого", - сказав Цітаішвілі.