В Італії хочуть відновити сезон наприкінці травня

Джерело - sport.uа.
В Італії обговорюють різні варіанти догравання чемпіонату.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Найбільш реалістичними датами рестарту футболу в Італії називають останні дні весни, 30–31 травня. Крім того, починати перезавантаження, швидше за все, будуть з матчів-відповідей Кубка Італії (Ювентус – Мілан і Наполі – Інтер).
Також, розглядається пропозиція про збільшення кількості замін з трьох до п'яти, оскільки гравцям може бути непросто перейти до ігор з тривалого режиму тренувань.
Нагадаємо, МОЗ Італії зробив несподівану заяву щодо відновлення Серії А.