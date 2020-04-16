В Італії хочуть відновити сезон наприкінці травня

В Італії розглядають варіанти відновлення чемпіонату з футболу

В Італії обговорюють різні варіанти догравання чемпіонату.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Найбільш реалістичними датами рестарту футболу в Італії називають останні дні весни, 30–31 травня. Крім того, починати перезавантаження, швидше за все, будуть з матчів-відповідей Кубка Італії (Ювентус – Мілан і Наполі – Інтер).

Також, розглядається пропозиція про збільшення кількості замін з трьох до п'яти, оскільки гравцям може бути непросто перейти до ігор з тривалого режиму тренувань.

Нагадаємо, МОЗ Італії зробив несподівану заяву щодо відновлення Серії А.