МОЗ Італії зробив несподівану заяву щодо відновлення Серії А

Серію А можна перезапустити протягом місяця, хоча і за закритими дверима і з застосуванням жорстких заходів безпеки.

Про це заявив представник МОЗ Італії Джованні Реццо.

"За сьогоднішнього стану справ Серія А не може бути відновлена, але її можна перезапустити протягом місяця, хоча і за закритими дверима і з застосуванням жорстких заходів безпеки.

Будь-яке відновлення несе за собою певний ступінь ризику. Наше завдання - максимально знизити цей ризик, встановивши дуже жорсткі правила.

Федерація обмірковує ці заходи, щоб звести ризик до мінімуму для гравців, персоналу та всіх членів футбольної спільноти", - сказав Реццо.