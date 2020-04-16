 МОЗ Італії зробив несподівану заяву щодо відновлення Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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МОЗ Італії зробив несподівану заяву щодо відновлення Серії А

Сьогодні 07:35 613 0
Будь-яке відновлення несе за собою певний ступінь ризику
МОЗ Італії зробив несподівану заяву щодо відновлення Серії А
#Реццо, #Серія А

Джерело - Football Italia.

Серію А можна перезапустити протягом місяця, хоча і за закритими дверима і з застосуванням жорстких заходів безпеки.

Про це заявив представник МОЗ Італії Джованні Реццо.

"За сьогоднішнього стану справ Серія А не може бути відновлена, але її можна перезапустити протягом місяця, хоча і за закритими дверима і з застосуванням жорстких заходів безпеки.

Будь-яке відновлення несе за собою певний ступінь ризику. Наше завдання - максимально знизити цей ризик, встановивши дуже жорсткі правила.

Федерація обмірковує ці заходи, щоб звести ризик до мінімуму для гравців, персоналу та всіх членів футбольної спільноти", - сказав Реццо.

Раніше, Маліновський назвав найкращих гравців Серії А.

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