У клубі впевнені, що в крайньому разі гроші зможуть отримати через ФІФА

Нідерландський Віллем ІІ очікує від Динамо виплати залишку суми по трансферу іспанського форварда Франа Соля, який відбувся в січні минулого року.

Про це повідомляє Brabants Dagblad.

Віллем ІІ винні ще еквадорський Аукас і іспанська Барселона по платежах солідарності за трансфери Дієго Паласіоса та Френкі де Йонга відповідно.

У Віллем ІІ налаштовані на те, що коронавірус не завадить боржникам виплатити їх клубу належні суми, але готові відстоювати свої інтереси в ФІФА, яка, як упевнені в стані нідерландців, однозначно стане на сторону триколірних.

Нагадаємо, за Динамо Фран Соль до нинішнього моменту провів лише 18 матчів, відзначившись 3 голами і 2 результативними передачами. Його трансфер обійшовся киянам в 3,5 мільйона євро.

Раніше, Харатін не виключає свого повернення до Динамо.