Джерело - sport.ua.
Нідерландський Віллем ІІ очікує від Динамо виплати залишку суми по трансферу іспанського форварда Франа Соля, який відбувся в січні минулого року.
Про це повідомляє Brabants Dagblad.
Віллем ІІ винні ще еквадорський Аукас і іспанська Барселона по платежах солідарності за трансфери Дієго Паласіоса та Френкі де Йонга відповідно.
У Віллем ІІ налаштовані на те, що коронавірус не завадить боржникам виплатити їх клубу належні суми, але готові відстоювати свої інтереси в ФІФА, яка, як упевнені в стані нідерландців, однозначно стане на сторону триколірних.
Нагадаємо, за Динамо Фран Соль до нинішнього моменту провів лише 18 матчів, відзначившись 3 голами і 2 результативними передачами. Його трансфер обійшовся киянам в 3,5 мільйона євро.
Раніше, Харатін не виключає свого повернення до Динамо.