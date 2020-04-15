Блохін вказав на важливість самоізоляції

Українці мають дотримуватися самоізоляції заради власного здоров'я.

Про це розповів колишній тренер збірної України Олег Блохін.

"Поки все в порядку, з дружиною на кулаках з нудьги не б'ємся. Нудьгувати не доводиться, завжди є чим себе зайняти. Живемо ми за містом, молодші дочки поруч, вчаться дистанційно. Карантину дотримуємося, крім супермаркету майже нікуди не вибираємося. Розуміємо: все це серйозно. Самоізоляція багатьом не подобається, але здоров'я - понад усе.

Чесно кажучи, не заздрю ​​людям, які в квартирах на карантині знаходяться. Не знаю, як ми б самі вчотирьох та в чотирьох стінах весь цей час просиділи. У мене тут озеро поруч, можна прогулятися і свіжим повітрям подихати. Треба підтримувати себе в нормі, а то наслухаєшся новин про коронавіруси, піддасися паніці - так і з глузду з'їхати можна.

У мене тут територія закрита, сторонніх немає. Але, приходячи додому, неодмінно мию руки - не тому, що епідемія, а тому, що з дитинства привчили. Можу і спиртом долоні протерти. Ось коли дружина з дочками в супермаркет відправляється - неодмінно респіратор і рукавички надягає. Ми встигли маски купити, коли ажіотажу ще не було, але ціни вже підскочили. Повертаються - руки миють, речі в прання. Все, словом, як годиться.

Пасху вдома відсвяткуємо. А що стосується групи ризику, то і молодь в самому початку поставилася до вірусу несерйозно, дурня валяла, на шашлики натовпом виїжджали. Тепер вік хворих у всьому світі став значно нижче, ніж прогнозували спочатку. І це тривожно", - розповів Блохін.