Барселона зупинила перемовини з Інтером щодо Мартінеса

Мартінес не перейде до каталонського клубу

Каталонська Барселона призупинила діалог з Інтером щодо трансферу нападника Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Причиною цьому став коронавірус, який значно зменшив фінансові можливості Барси. Нерадзуррі хотіли отримати за свою зірку більше 100 млн євро. У нинішніх умовах ця сума для каталонців є непідйомною.

Нагадаємо, у поточному сезоні Серії А Лаутаро провів 22 матчі, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.