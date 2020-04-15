Джерело - ua.tribuna.com.
Український півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін вказав на перевагу угорського клубу перед луганською Зорею.
Про це розповів сам футболіст.
"Зараз Ференцварош сильніший, ніж Зоря. Не думаю, що хотів би повернутися зараз в луганський клуб. Якщо зробити наступний крок, то перейти в інший європейський чемпіонат.
Якби Зоря зіграла з Ференцварошом зараз, важко сказати, як завершився б матч. Зоря зараз потужна, самому було б цікаво зіграти. Хотіли на зборах зіграти з ними, але не склалося через організаційних питань", - розповів Харатін.
Нагадаємо, Харатін одночасно отримав пропозиції від України та Угорщини.