 Реал цікавиться лідером Лестера | Футбол | Champion.com.ua
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Реал цікавиться лідером Лестера

Вчора 23:41 394 0
Джеймс Меддісон влітку може змінити клуб
Реал цікавиться лідером Лестера
#Реал, #Лестер, #Меддісон

Джерело - football24.ua.

Керівництво Реала роздумує над підписанням Джеймса Меддісона.

Про це повідомляє Don Balon.

23-річний хавбек перебуває на радарах багатьох європейських грандів, головним претендентом на гравця називають Манчестер Юнайтед. Лестеру відомо про попит на свого таланта, тому "лисиці" не хочуть відпускати Джеймса дешевше, ніж за 80 млн євро.

У нинішньому сезоні АПЛ Меддісон провів 28 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 4-ма асистами.

Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.

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