Шевчук вказав на унікальність Ракіцького

Колишній захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький одразу зміг заграти на високому рівні.

Про це розповів колишній футболіст донецького клубу В’ячеслав Шевчук.

"Дуже багато талановитих гравців у складі Динамо і Шахтаря. І в Колосі багато талановитих є. Потрібно їх розвивати, давати можливість помилятися.

Єдиний гравець в моїй кар'єрі, який прийшов з дубля і відразу почав грати на високому рівні в 17 років — це Ярослав Ракіцький. Він взагалі не помилявся. Він прийшов в 17 років — і відразу в старт. І відразу почав показувати ТОП-рівень гри.

У Динамо зараз є чоловік десять. Якщо взяти Динамо-2, то ще більше. У Шахтарі багато, в Дніпрі-1. Але навіть якщо взяти Першу лігу, то яка там щільність! Багато молодих талантів, потрібно з ними займатися", — вважає Шевчук.