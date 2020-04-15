Кавані не покине Європу до ЧС-2022

Уругваєць ще хоче пограти на високому рівні

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані прийняв рішення залишитися в Європі, незважаючи на інтерес багатьох клубів з Південної Америки, включаючи Бока Хуніорс і Фламенго.

Про це повідомляє Goal.

33-річний уругваєць відхилить всі пропозиції з-за меж Європи як мінімум до чемпіонату світу 2022 року, оскільки ще хоче пограти на високому рівні.

Відзначимо, що нинішній контракт Кавані з ПСЖ розрахований до літа 2020 року і, по всій видимості, сторони не мають наміру його продовжувати.

У зимове трансферне вікно уругвайський форвард був близький до переходу в мадридський Атлетіко, однак ПСЖ вирішив не відпускати свого нападника в середині сезону.