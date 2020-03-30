Нападник ПСЖ Едінсон Кавані близький до переходу в аргентинський Бока Хуніорс.

Про це повідомляє Goal.com.

Влітку він повинен стати вільним агентом, після чого з ним спробує домовитися віце-президент клубу Хуан Роман Рікельме.

"Знаючи Рікельме і його дружбу з Форланом, я сподіваюся що (перехід Кавані) буде дуже скоро. Я думаю, що він хоче перейти в Боку. Він простягнув би нам руку допомоги", - сказав спортивний директор клубу Хорхе Бермудес.