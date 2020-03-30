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Кавані може перейти у Бока Хуніорс

Сьогодні 11:55 898 0
Едінсон Кавані може покинути ПСЖ
Кавані може перейти у Бока Хуніорс
#Кавані, #ПСЖ

Джерело - sportarena.com.

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані близький до переходу в аргентинський Бока Хуніорс.

Про це повідомляє Goal.com.

Влітку він повинен стати вільним агентом, після чого з ним спробує домовитися віце-президент клубу Хуан Роман Рікельме.

"Знаючи Рікельме і його дружбу з Форланом, я сподіваюся що (перехід Кавані) буде дуже скоро. Я думаю, що він хоче перейти в Боку. Він простягнув би нам руку допомоги", - сказав спортивний директор клубу Хорхе Бермудес.

Нагадаємо, ПСЖ зацікавлений у трансфері лідера Лаціо.

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