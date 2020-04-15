Барселона і Челсі можуть обмінятися зірками

Канте може відправитися до Іспанії, Коутінью - до Англії

Барселона і Челсі можуть вдатися до обміну футболістами в літнє трансферне вікно на тлі фінансових труднощів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Помінятися командами можуть півзахисники Філіп Коутінью і Н'Голо Канте. Вартість обох гравців складає приблизно € 70 млн.

Наголошується, що в Челсі незадоволені формою 29-річного француза, яку той демонстрував в останні місяці перед паузою. 27-річний бразилець в свою чергу зараз виступає на правах оренди за Баварію, однак мюнхенці не мають наміру викуповувати його контракт. Барселона ж хоче розлучитися з ним, бажано на постійній основі.

Раніше повідомлялося, що в послугах Канте зацікавлені Ювентус, Парі Сен-Жермен і мадридський Реал. Коутінью як посилення розглядали Тоттенгем і Манчестер Юнайтед.