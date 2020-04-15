Михайленко: Думок про відставку не було

Керівництво клубу підтримало тренера

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Дніпра-1 Дмитро Михайленко навіть під час тривалої осінньої ігрової кризи команди він не думав про відставку.

Про це заявив сам тренер.

"Спасибі керівництву, яке підтримує мене. Крім того, ми точно знали, чому не все виходило і були впевнені в своїх силах і футболістах. Тому таких думок (про відставку) не було. В цілому, якщо проаналізувати зіграні матчі, то Дніпро-1 знаходиться на абсолютно заслуженому місці. 6-7 позиції - це наші місця. Ми не можемо бути вище, тому що занадто велике відставання за рівнем", - сказав Михайленко.

Раніше, Михайленко відзначив роботу італійського тренера Дніпро-1.