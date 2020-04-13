Михайленко відзначив роботу італійського тренера Дніпро-1

Джерело - Спорт Днепропетровской области.
У Дніпро-1 задоволені роботою колишнього аналітика Мауріціо Саррі Луїджі Ночентіні.
Про це розповів головний тренер дніпровської команди Дмитро Михайленко.
"Знання, якими він володіє, не думаю, що в Україні багато фахівців, які стільки знають. Він працював з Саррі. В Італії навіть слово є "саррізм" - футбол, в який вони грали. Його футбол відрізнявся якісною грою в обороні, де все розкладено по поличках.
Нам цікаво було знайти хлопця, який буде нам допомагати. Раді, що так вийшло. Він приїхав в кінці зборів. Багато працювали. Захисникам все подобається, багато речей вони чули вперше", - розповів Михайленко.
Відзначимо, що Ночентіні працював у тренерському штабі Мауріціо Саррі в Наполі і Челсі.
Нагадаємо, італійський тренер порівняв Динамо і Шахтар з двома грандами Серії А.