Михайленко відзначив роботу італійського тренера Дніпро-1

У Дніпро-1 задоволені роботою колишнього аналітика Мауріціо Саррі Луїджі Ночентіні.

Про це розповів головний тренер дніпровської команди Дмитро Михайленко.

"Знання, якими він володіє, не думаю, що в Україні багато фахівців, які стільки знають. Він працював з Саррі. В Італії навіть слово є "саррізм" - футбол, в який вони грали. Його футбол відрізнявся якісною грою в обороні, де все розкладено по поличках.

Нам цікаво було знайти хлопця, який буде нам допомагати. Раді, що так вийшло. Він приїхав в кінці зборів. Багато працювали. Захисникам все подобається, багато речей вони чули вперше", - розповів Михайленко.