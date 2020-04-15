Мілевський: У Вітебську складна ситуація з коронавірусом, страшнувато

Нападник готується до поєдинку проти Вітебська

Матч п'ятого туру чемпіонату Білорусі Вітебськ - Динамо Брест міг бути перенесений.

Про це заявив нападник Артем Мілевський.

"У нас матч у Вітебську, а там складна ситуація з коронавірусом. Начебто повинні були перенести, але в результаті не перенесли. Страшнувато", - зазначив Мілевський.

Раніше матч Вітебська вже був перенесений з цього міста. Гра зі Смолевичами відбулася у Борисові на стадіоні Міський. АБФФ повідомила, що задоволено клопотання клубу про перенесення зустрічі в зв'язку з поганими погодними умовами, низькою середньодобовою температурою і поганим станом поля. Сторони відкинули інформацію про те, що матч міг бути перенесений через складну епідеміологічну ситуацію у Вітебську.

Матч Вітебськ - Динамо Брест має відбутися в суботу, 18-го квітня.

Нагадаємо, гол Мілевського приніс вольову перемогу Динамо у 4 турі чемпіонату Білорусі.