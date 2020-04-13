У Шахтарі розглядають варіанти повернення до тренувань

У Шахтарі можуть відновити тренування на полі, однак із жорстким протоколом щодо перевірок.

Про це розповів гендиректор донецького клубу Сергій Палкін

"Тренерський штаб кожен день на зв'язку з футболістами. Раз на три дні тренер з фізпідготовки проводить заняття для хлопців онлайн, наскільки це можливо проводити в домашніх умовах.

Дієтолог працює з хлопцями. Кожному була видана індивідуальна програма по харчуванню. Тренерський штаб регулярно на контакті з медиками і менеджментом клубу. У нас контакт постійний.

Будемо розглядати можливість повернутися до тренувального процесу, але з дуже жорстким протоколом щодо перевірок. На полі максимум буде 4 людини на певній дистанції, в певний час. Всі будуть приїжджати по одному, їхати так само.

Це більше навіть не підтримка фізичного стану футболістів, а морального стану. Хлопців треба розвантажити. Вони спортсмени, енергії дуже багато. Коли вони сидять тижнями в закритому приміщенні, то це важко впливає.

Упевнений, навіть якщо ми запустимо тренувальний процес, то все одно будемо далекі від тих фізичних кондицій, щоб показувати футбол, який був в останніх матчах", - розповів Палкін.