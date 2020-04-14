Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань не жалкує про перехід в Динамо у 2005 році.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Євген Кучеревський був мені як батько, постійно мені підказував. Коли я переходив в Динамо, він говорив: Не поспішай, тобі ще рано туди. Мовляв, Динамо - це машина, яка будується більше на фізичній роботі, це команда іншого калібру, а мені потрібен інший футбол. Може, в цьому я з ним погоджуся.

Але я не шкодую, що перейшов в Динамо. На той момент це була Ліга чемпіонів, а якому футболісту в 24 роки не хотілося там пограти? Я не виняток. Це мій досвід. Так, у мене не вийшло в Динамо, як на мене, просто мій стиль гри не підходить клубу. Це факт", - сказав Ротань.