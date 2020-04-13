Ротань назвав причини спаду молодіжної збірної України

Не всі чемпіони світу U-20 змогли продовжити свій прогрес у молодіжній збірній України.

Про це розповів головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

"Насправді молодіжна і юнацька збірна – це дві різні команди. Дійсно, більшість хлопців перейшли до нас із команди чемпіонів світу. Але після великих перемог завжди буває спад, заспокоєність. Ми це передбачали. Їм потрібен час, щоб прийти до тями.

Це не критика, це нормальний процес для молодих футболістів. Вони відпочинуть, переосмислять і будуть розуміти, що потрібно включатися і прогресувати. Цей рік буде показовим для тих, хто був на чемпіонаті світу", - розповів Ротань.