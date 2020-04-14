Ньюкасл незабаром може змінити власника

Джерело - sportarena.com.
Компанія PCP Capital Partners перебуває на просунутій стадії переговорів щодо купівлі Ньюкасла у нинішнього власника клубу Майка Ешлі.
Про це повідомляє Sky Sports.
Наразі сторони закладають юридичну основу для підготовлюваної угоди.
Аманда Стейвлі, що представляє PCP, вже намагалася купити Ньюкасл в 2017 році. Тоді угода обірвалася після тривалих переговорів.
Ешлі володіє Ньюкаслом з 2007 року, з того час уболівальники регулярно вимагали продажу клубу, а команда двічі вилітала з елітного англійського дивізіону.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл масово звільняє працівників.