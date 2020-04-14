Ньюкасл незабаром може змінити власника

Ньюкасл найближчим часом зможе отримати нового власника

Компанія PCP Capital Partners перебуває на просунутій стадії переговорів щодо купівлі Ньюкасла у нинішнього власника клубу Майка Ешлі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наразі сторони закладають юридичну основу для підготовлюваної угоди.

Аманда Стейвлі, що представляє PCP, вже намагалася купити Ньюкасл в 2017 році. Тоді угода обірвалася після тривалих переговорів.

Ешлі володіє Ньюкаслом з 2007 року, з того час уболівальники регулярно вимагали продажу клубу, а команда двічі вилітала з елітного англійського дивізіону.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл масово звільняє працівників.