Маліновський вказав на ситуацію з коронавірусом в Італії

Ситуація з пандемією коронавірусу в Італії налагоджується.

Про це розповів півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

"Ситуація налагоджується. За останній тиждень все стало краще, в порівнянні з тим, як було останній місяць.

Звичайно, ми залишаємося вдома. За цей місяць я всього лише двічі їздив у магазин за продуктами, на вулицю ми не виходимо. У Бергамо всі дотримуються карантину, і все рухається в кращу сторону.

У всій Ломбардії і Італії йде невелике зниження, не підвищується відсоток хворих людей. Йде менше навантаження на лікарні, більше лікарів починає приїжджати до Італії. У цьому плані більше видужали і менше хворих", - розповів Маліновський.