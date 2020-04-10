Кендзьору турбує травма гомілкостопу – лікар

Став відомий стан гравців Динамо, які травмувалися перед карантином.

Про це розповів лікар першої команди киян Андрій Шморгун.

"Каргбо та де Пена зараз уже займаються біговою роботою відповідно до свого індивідуального плану. Також давня травма гомілкостопного суглобу турбує Кендзьору. Він приїжджав на базу, робили йому ін'єкції, також ще до посилення карантину кілька разів проходив на базі фізіотерапевтичні процедури, приймав таблетовані препарати.

Також йому бажано було б пройти мануальну терапію або попрацювати в тренажерному залі, але через карантин довелося перервати цей процес, і він продовжив відновлення в домашніх умовах. Ми консультувалися у професора Андрія Лябаха в Україні й тепер дотримуємося рекомендацій. Зараз стан Томаша значно кращий, і незабаром йому вже можна буде виконувати бігову роботу та приступати до більш посилених тренувань", - розповів Шморгун.