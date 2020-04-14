Джерело - football24.ua.
Нападник Ліверпуля Садьйо Мане залишається пріоритетною трансферною ціллю клубу Реал.
Про це повідомляє The Sun.
Керівництво мадридців готове заплатити англійському гранду 170 млн євро, що зробить 28-річного Сенегальця найдорожчим трансфером в історії вершкових.
Чинний контракт Садьйо з мерсисайдцями розрахований до літа 2023 року. У нинішньому сезоні АПЛ Мане провів 26 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 9-ма асистами.
Раніше, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.
Нагадаємо, Хамес готовий піти з Реала.