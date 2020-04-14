Мане може перебратися до Реала

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане залишається пріоритетною трансферною ціллю клубу Реал.

Про це повідомляє The Sun.

Керівництво мадридців готове заплатити англійському гранду 170 млн євро, що зробить 28-річного Сенегальця найдорожчим трансфером в історії вершкових.

Чинний контракт Садьйо з мерсисайдцями розрахований до літа 2023 року. У нинішньому сезоні АПЛ Мане провів 26 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 9-ма асистами.

Раніше, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.

Нагадаємо, Хамес готовий піти з Реала.