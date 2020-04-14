Коваленко може перейти до турецького клубу

Керівництву Бешикташу було запропоновано підписати півзахисника Шахтаря і збірної України Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Milliyet.

У 24-річного футболіста цього літа закінчиться термін контрактних зобов'язань перед гірниками, після чого він зможе перебратися в будь-який інший клуб без грошової компенсації.

Бешикташ через пандемію коронавірусу істотно скоротив бюджет на найближчу трансферну кампанію, а тому варіант з Коваленком може здатися клубу цікавим. Крім того, повідомляється, що турецький клуб запланував шлях на омолодження складу, у зв'язку з чим досить молодий ще українець також здатний вписатися в подібну концепцію по вибору новачків.

Раніше, Фонсека не втрачає надію підписати Коваленка.