Джерело - sport.ua.
Керівництву Бешикташу було запропоновано підписати півзахисника Шахтаря і збірної України Віктора Коваленка.
Про це повідомляє Milliyet.
У 24-річного футболіста цього літа закінчиться термін контрактних зобов'язань перед гірниками, після чого він зможе перебратися в будь-який інший клуб без грошової компенсації.
Бешикташ через пандемію коронавірусу істотно скоротив бюджет на найближчу трансферну кампанію, а тому варіант з Коваленком може здатися клубу цікавим. Крім того, повідомляється, що турецький клуб запланував шлях на омолодження складу, у зв'язку з чим досить молодий ще українець також здатний вписатися в подібну концепцію по вибору новачків.
Раніше, Фонсека не втрачає надію підписати Коваленка.