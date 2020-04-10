Фонсека не втрачає надію підписати Коваленка

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Роми Паулу Фонсека не залишає бажання запросити в Рим півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка.
Про це повідомляє Сalciomercato.
Влітку у Коваленка закінчується контракт і він може перейти в Рому на правах вільного агента.
Сам Коваленко недавно коментував чутки про інтерес Роми, зазначивши, що конкретики з боку римського клубу не було.
Відзначимо, що Коваленко в нинішньому сезоні зіграв 21 матч, забив 2 голи і віддав 1 асист. Трансферна вартість футболіста оцінена в 6 млн євро.
Раніше, Рома звернула увагу на ще одного ексгравець Шахтаря Бернарда, який виступає в Евертоні. Бразильця розглядають як один з варіантів заміни Генріху Мхітаряну, контракт якого належить Арсеналу.