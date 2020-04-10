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Фонсека не втрачає надію підписати Коваленка

Сьогодні 15:18 674 0
Тренер хоче бачити українця у Ромі
Фонсека не втрачає надію підписати Коваленка
#Фонсека, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Роми Паулу Фонсека не залишає бажання запросити в Рим півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Влітку у Коваленка закінчується контракт і він може перейти в Рому на правах вільного агента.

Сам Коваленко недавно коментував чутки про інтерес Роми, зазначивши, що конкретики з боку римського клубу не було.

Відзначимо, що Коваленко в нинішньому сезоні зіграв 21 матч, забив 2 голи і віддав 1 асист. Трансферна вартість футболіста оцінена в 6 млн євро.

Раніше, Рома звернула увагу на ще одного ексгравець Шахтаря Бернарда, який виступає в Евертоні. Бразильця розглядають як один з варіантів заміни Генріху Мхітаряну, контракт якого належить Арсеналу.

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