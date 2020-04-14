Джерело - championat.com.
Ліверпуль може включитися в боротьбу за нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє The Sun.
Ліверпуль почне переговори з Мбаппе в тому випадку, якщо сенегальський форвард мерсисайдців Садіо Мане в літнє трансферне вікно перейде в мадридський Реал.
У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Мане провів за Ліверпуль 26 матчів, в яких забив 14 голів і зробив 7 результативних передач. Також на його рахунку 2 голи в 8 іграх Ліги чемпіонів.
Мбаппе в свою чергу провів 20 матчів в рамках чемпіонату Франції, в яких забив 18 голів і зробив 5 результативних передач. Також на його рахунку 5 голів в 7 матчах в Лізі чемпіонів. Його нинішня угода з парижанами розрахована до літа 2022 року.
Раніше, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.