Англійці зацікавилися найдорожчим гравцем світу

Ліверпуль може включитися в боротьбу за нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє The Sun.

Ліверпуль почне переговори з Мбаппе в тому випадку, якщо сенегальський форвард мерсисайдців Садіо Мане в літнє трансферне вікно перейде в мадридський Реал.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Мане провів за Ліверпуль 26 матчів, в яких забив 14 голів і зробив 7 результативних передач. Також на його рахунку 2 голи в 8 іграх Ліги чемпіонів.

Мбаппе в свою чергу провів 20 матчів в рамках чемпіонату Франції, в яких забив 18 голів і зробив 5 результативних передач. Також на його рахунку 5 голів в 7 матчах в Лізі чемпіонів. Його нинішня угода з парижанами розрахована до літа 2022 року.

Раніше, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.